فنزويلا تعتبر بيان الدول الرافض لمصادقة المحكمة العليا على فوز مادورو "تدخلا غير مقبول"

اعتبرت فنزويلا رفض الولايات المتحدة وعشر دول في أميركا اللاتينية في بيان مشترك قرار المحكمة العليا الذي صادق على إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو، بأنه "تدخل غير مقبول".



وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل في بيان متلفز، إن كراكاس "ترفض بأشد الحزم البيان الفظ والوقح"، متحدثا عن "تدخل غير مقبول في شؤون لا تهم إلا الفنزويليين".