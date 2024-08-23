روبرت ف. كينيدي جونيور ينسحب من السباق الرئاسي الأميركي ويدعم ترامب

أعلن المرشح المستقل لانتخابات الرئاسة الأميركية روبرت ف. كينيدي جونيور، سليل العائلة السياسية الشهيرة، الانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض ودعم المرشح الجمهوري دونالد ترامب في مواجهة الديموقراطية كامالا هاريس.



وقال كينيدي في مؤتمر صحافي في أريزونا: "لم أعد أعتقد أن لدي طريقا واقعيا لتحقيق نصر انتخابي"، مشيرا إلى ثلاثة أسباب من بينها الحرب في أوكرانيا لقراره "الترشح كمستقل والآن تقديم الدعم للرئيس ترامب".