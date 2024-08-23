الرئاسة المصرية: السيسي وبايدن أكدا أهمية إبداء إسرائيل وحماس مرونة في محادثات غزة

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي جو بايدن أكدا في اتصال هاتفي على أهمية إبداء إسرائيل وحركة حماس مرونة في المفاوضات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.



وذكر البيان أنه تم "استعراض آخر تطورات جولة التفاوض التي تستضيفها القاهرة حاليا، وأكد الرئيسان أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة لإتمام الاتفاق".