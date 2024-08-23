المرصد السوري: مقتل ثلاثة عناصر موالين لإيران بضربات إسرائيلية في وسط سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ثلاثة مقاتلين موالين لإيران في غارات إسرائيلية استهدفت مواقع للجيش السوري وحزب الله في وسط سوريا الجمعة.



وقال المرصد: "أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل ثلاثة عناصر من الميليشيات الموالية لإيران وإصابة نحو 10 آخرين".



وكان المرصد أفاد سابقا أن الهجوم استهدف "أربعة مواقع في ريفي حمص وحماة وأكشاك لبيع الوقود في ريف حمص الغربي تتبع لعناصر سوريين يعملون لصالح حزب الله".



وأشار إلى أنه "أسفر عن تدمير مستودع للسلاح، وأكشاك لبيع الوقود".