قتلى في حادث طعن بغرب ألمانيا

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن عدة أشخاص قتلوا عندما طعن رجل المارة عشوائيا في خلال مهرجان في مدينة زولينجن بغرب ألمانيا.



وقالت الصحيفة إن الحادث وقع حوالي الساعة 9:45 مساء بالتوقيت المحلي (1945 بتوقيت جرينتش).



وأضافت أن الشهود أكدوا أن الجاني لا يزال طليقا.