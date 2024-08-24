قتلى وجرحى في هجوم على مهرجان في ألمانيا

سقط عدد من القتلى والجرحى، في هجوم، بسكين، خلال مِهرجان، في زولينغن، في غرب ألمانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام إلمانية.وقُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأًصيب آخرون بجروح، وفقًا لصحيفة بيلد اليومية.