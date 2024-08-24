الولايات المتحدة تعلن عقوبات جديدة على قطاع الصناعات الدفاعية الروسيّ

أعلنت واشنطن سلسلة جديدة من العقوبات تستهدف 400 كيان وفرد، في روسيا والخارج وبينهم حوالى ستين شركة لتكنولوجيا الدفاع.



وتتيح هذه الشركات "منتجاتها وخدماتها لروسيا دعم مجهودها الحربيّ"، في أوكرانيا.



وقال مساعد وزيرة الخزانة الأميركية والي أدييمو، في بيان: "لقد وضعت روسيا اقتصادها في خدمة المجمع الصناعيّ-العسكريّ للكرملين."



وشدّد على أنّ قرارات وزارة الخزانة تهدف إلى تأكيد الالتزامات، التي تعهّد بها الرئيس جو بايدن ونظراؤه، في مجموعة السبع بتعطيل سلاسل الإمداد الروسية.



ومن بين الشركات، التي شملتها العقوبات 60 شركة دفاع وتكنولوجيا مقرها روسيا "تعتبر مهمة جدًا لاستدامة صناعة الدفاع الروسية وتطويرها".



وأعلنت وزارة التجارة الأميركية أيضًا أنّها تتّخذ إجراءات صارمة، لفرض قيود إضافية على توريد قطع مصنوعة، في الولايات المتحدة، إلى كلّ من روسيا وبيلاروس، بسبب حرب الكرملين غير الشرعية على أوكرانيا.



وقالت، في بيان، إنّ إجراءات اليوم ستزيد من تقييد قدرة روسيا على تسليح جيشها، من خلال استهداف شبكات المشتريات غير المشروعة المصممة للالتفاف على ضوابط التصدير العالمية.



وأكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن أنّ قرارات اليوم ترمي إلى استهداف المتورطين في الالتفاف على العقوبات، خصوصًا في الصين وكذلك الجهات، التي تدعم إنتاج الطاقة وصادراتها المستقبلية من روسيا.