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بايدن يتصل بزيلينسكي: لتقديم مساعدة عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا
أخبار دولية
2024-08-24 | 00:12
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بايدن يتصل بزيلينسكي: لتقديم مساعدة عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا
أعلن الرئيس الأميركيّ جو بايدن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لكييف، في مواجهة الغزو الروسيّ، حسب ما أفاد البيت الأبيض، في بيان.
وقال بايدن، في اتصال هاتفيّ، مع نظيره الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي: "أنا فخور بأننا سنعلن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا."
وأكّد أنّ الحزمة الجديدة تشمل صواريخ دفاع جويّ، لحماية البنى التحتية الأوكرانية الحيوية وتجهيزات مضادة للطائرات المسيّرة وصواريخ مضادة للدروع للحماية، في مواجهة تكتيكات روسيا المتبدلة، في الميدان وذخيرة للجنود على خط الجبهة وأنظمة صاروخية متنقلة لحمايتهم.
واعتبر بايدن أنّ روسيا لن تنتصر في هذا النزاع.
وشدّد على أنّ شعب أوكرانيا المستقل سوف ينتصر وستواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها الوقوف معه في كل خطوة على الطريق.
وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية أنّ الحزمة تبلغ قيمتها 125 مليون دولار وتتكون من عناصر مأخوذة من المخزونات الأميركية وتوفر لكييف قدرات إضافية، لتلبية حاجاتها الأكثر إلحاحًا.
وشكر زيلينسكي بايدن على حزمة المساعدات الجديدة.
وأكّد، عبر منصة إكس، حاجة أوكرانيا إلى تسلّم الأسلحة المعلنة بشكل عاجل، خصوصًا الدفاعات الجوية الإضافية، لتتمكن من أن تحمي بشكل موثوق به، المدن والبنى التحتية الحيوية.
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