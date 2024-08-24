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مقتل قيادي كبير في تنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة
أخبار دولية
2024-08-24 | 00:33
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مقتل قيادي كبير في تنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة
قُتل زعيم كبير في جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة، بضربة نفّذها الجيش الأميركيّ، في سوريا.
وذكرت القيادة المركزية الأميركية في منشور على موقع إكس، أنّ الضربة استهدفت أبو عبد الرحمن المكي وهو قيادي كبير في تنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة.
وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل إريك كوريلا: "تظل القيادة المركزية ملتزمة بالهزيمة الدائمة للإرهابيين، ضمن منطقة مسؤولية القيادة، الذين يهددون الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها والاستقرار الإقليميّ."
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