حالة طوارئ وطنية في مالي بعد مقتل 30 شخصًا في الفيضانات

أعلنت حكومة مالي حالة طوارئ وطنية، بعد أسابيع من الأمطار الغزيرة، التي أدت إلى مقتل 30 شخصًا، جراء الفيضانات منذ حزيران.



وقالت الحكومة، في بيان، بعد اجتماع خاص لمجلس الوزراء، إنّ الفيضانات أثّرت على نحو 7077 أسرة في أنحاء البلاد.



وأضافت أنّ ذلك أدّى إلى نزوح أو تضرر 47374 شخصًا.



وتأثّرت نحو 563 أسرة و4639 شخصًا، في العاصمة باماكو، مع مقتل ستة أشخاص.



ومدينة غاو في الشمال هي الأكثر تضررًا، حيث تأثّر بها 9936 شخصًا، وسُجّل مقتل ستة أشخاص.



وهطلت أمطار غزيرة، في مختلف أنحاء منطقة الساحل، ما أدّى إلى مقتل 217 شخصًا، في النيجر المجاورة وعشرات، في تشاد.