ضربات روسية على أربع مناطق في شرق أوكرانيا وجنوبها

قُتل ثمانية مدنيين، في أربع مناطق، في شرق أوكرانيا وجنوبها، بضربات روسية، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية.



وقُتل شخصان، في ضربة، في منطقة سومي الحدودية (شمال شرق) المقابلة لمنطقة كورسك، في روسيا.



وقالت الشرطة الأوكرانية، على موقعها الإلكترونيّ، إنّ أربعة مدنيين أصيبوا أيضًا، في المنطقة نفسها.



وقُتل مدنيان، في بلدة، في منطقة خاركيف، حسبما أعلن الحاكم أوليغ سينيغوبوف، عبرتلغرام.



ولفت إلى انتشال جثة أخرى، من تحت الأنقاض، في إشارة منه إلى هجوم وقع في وقت سابق من الأسبوع، في منطقة أخرى.



وقال حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين، إنّه في 22 آب، أُضيف قتيل وثمانية جرحى إلى عدد الضحايا في منطقة دونيتسك.



وأعلن حاكم منطقة خيرسون (جنوب) أولكسندر بروكودين، أنّ شخصين لقيا حتفهما وأصيب خمسة آخرون، إثر غارات جوية على مدينة خيرسون وضواحيها.



وأشار إلى أنّ هذه الهجمات دمّرت خمسة مبان، في أحياء سكنية.