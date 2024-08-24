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قصف إسرائيليّ على أحياء مختلفة من مدينة خان يونس وشمال مخيم النصيرات

أخبار دولية
2024-08-24 | 01:29
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قصف إسرائيليّ على أحياء مختلفة من مدينة خان يونس وشمال مخيم النصيرات
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قصف إسرائيليّ على أحياء مختلفة من مدينة خان يونس وشمال مخيم النصيرات

قُتل ما لا يقل عن تسعة فلسطينيين - بينهم طفلان وامرأة - جراء قصف إسرائيليّ على أحياء مختلفة من مدينة خان يونس وشمال مخيم النصيرات في قطاع غزة، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
 
وقالت الوكالة إنّ 15 آخرين أصيبوا بجروح، خلال القصف.
 
وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين، في قطاع غزة، إلى 40265 والإصابات إلى 93144، منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع، في السابع من تشرين الأول. 
 

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