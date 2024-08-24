اندلاع حرائق الغابات في ولاية ساو باولو البرازيلية

يؤثّر اندلاع حرائق الغابات على 30 من مدن ولاية ساو باولو البرازيلية أو يقترب منها.



وقُتل شخصان، في أثناء محاولة السيطرة على حريق.



وقالت الحكومة، في بيان، إنّ المدن تأثّرت بالطقس الجاف والحار، في الأيام القليلة الماضية.



ونبّهت حكومة الولاية إلى أنّ حرائق الغابات قد تنتشر، بسرعة، بسبب الرياح، ممّا قد يؤدّي إلى تدمير مساحات كبيرة من النباتات الطبيعية.



وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ الدخان حجب بعض أجزاء من سماء مدينة ساو باولو عاصمة الولاية.



وقالت الحكومة إنّ اثنين من الموظفين في مصنع، في مدينة أوروبيس لقيا حتفهما، الجمعة، في أثناء مكافحة حريق.