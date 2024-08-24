الفلبين للصين: للتوقف فورًا عن الأعمال الاستفزازية والخطيرة

دعت الفلبين الصين إلى التوقف، فورًا، عن الأعمال الاستفزازية والخطيرة، بعد اتهامها بإطلاق قنابل مضيئة، بشكل غير مبرر، من منطقة سوبي ريف.



وقالت قوة مهام بحر الصين الجنوبيّ الفلبينية، في بيان، إنّ الطائرة نفسها واجهت أيضًا مضايقات من مقاتلة صينية، أثناء قيامها برحلة استطلاعية، في القرب من جزر سكاربورو شول يوم 19 آب.