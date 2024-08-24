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حرائق غابات امتدت في جنوب شرق البرازيل الجاف

أخبار دولية
2024-08-24 | 01:41
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حرائق غابات امتدت في جنوب شرق البرازيل الجاف
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حرائق غابات امتدت في جنوب شرق البرازيل الجاف

امتدت حرائق غابات، في أنحاء ولاية ساو باولو، ما استدعى إصدار أعلى درجات التحذير، في 30 مدينة، فيما غطى الدخان سماء عاصمة الولاية.
     
ويفاقم انخفاض الرطوبة وارتفاع الحرارة متخطية 35 درجة مئوية الظروف المواتية للحرائق، في المنطقة الجنوبية الشرقية، التي تعاني من الجفاف. 
     
وأنشأت حكومة ولاية ساو باولو خلية أزمة، لتنسيق العمل، في مكافحة الحرائق. 
     
وقال حاكم الولاية تارسيسيو دي فريتاس، على منصة إكس: "لدينا، حاليًا، 30 مدينة في حالة تأهب قصوى لحرائق كبيرة ونسعى إلى السيطرة على الوضع وضمان السلامة." 
     
وأكّدت السلطات المحلية مقتل عاملين، في مصنع، في بلدية أوروبيس، في شمال الولاية، أثناء محاولتهما مكافحة حريق. 
     
وتسببت النيران في اضطرابات لوسائل النقل، مع انخفاض الرؤية بسبب الدخان، ما أدّى إلى توقف حركة المرور كليًا أو جزئيًا على عشرات الطرق السريعة. 
     
وغطى ضباب رمادي كثيف مدينة ساو باولو عاصمة الولاية، التي تحمل الاسم نفسه. 
     
وحذّرت الحكومة، في بيان، من أنّ الحرائق يمكن أن تنتشر بسرعة مع هبات الرياح.

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