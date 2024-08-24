الولايات المتحدة و10 دول لاتينية ترفض مصادقة المحكمة العليا على فوز مادورو

أصدرت الولايات المتحدة وعشر دول من أميركا اللاتينية، بيانًا مشتركًا رفضت فيه الإقرار بمصادقة المحكمة العليا، في فنزويلا، على إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو المتنازع عليها.



وقالت حكومات الولايات المتحدة والأرجنتين وكوستاريكا وتشيلي والإكوادور وغواتيمالا وبنما وباراغواي والبيرو وجمهورية الدومينيكان والأوروغواي إنّها ترفض قطعًا إعلان محكمة العدل العليا، في فنزويلا، الذي يشير إلى أنها انتهت من التحقق المفترض من نتائج العملية الانتخابية.



واعتبرت أنّ المحكمة لا تتمتع بالاستقلال والحيادية.