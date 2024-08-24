إحراق سفينة يونانية في البحر الأحمر

بث الحوثيون في اليمن، مشاهد إحراق سفينة يونانية في البحر الأحمر.



وقالوا إنّها انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.



وتعهدت بمواصلة استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، نصرةً لقطاع غزة.



وأفادت تقارير بأنّ المياه جرفت سفينة في البحر الأحمر، بعد اندلاع ثلاثة حرائق على متنها إثر الهجوم الحوثيّ.



وقالت وكالة بحرية بريطانية إنّ 3 حرائق اندلعت على متن ناقلة للنفط ترفع علم اليونان وتمّ نقل طاقمها منها بعد تعرّضها لهجوم من الحوثيين.



وأوضحت وكالة "يو كيه إم تي أو" التي تديرها القوات البحرية البريطانية أنها "تلقت تقريرا برصد اندلاع 3 حرائق" على متن الناقلة سونيون، مشيرة الى أن السفينة "تنجرف على ما يبدو".



وتبنى الحوثيون الهجوم المتزامن مع حملتهم على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل أو المتّجهة إليها دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأدى حتى الحين لاستشهاد أزيد من 40 ألف فلسطيني معظمهم نساء وأطفال.