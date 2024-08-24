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إحراق سيارات وانفجار أمام معبد يهودي في جنوب فرنسا

أخبار دولية
2024-08-24 | 04:21
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إحراق سيارات وانفجار أمام معبد يهودي في جنوب فرنسا
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إحراق سيارات وانفجار أمام معبد يهودي في جنوب فرنسا

أُضرمت النار في سيارتين إحداهما تحتوي على أسطوانة غاز صباح السبت أمام معبد يهودي في لا غراند موت بجنوب فرنسا، ما تسبب في انفجار أدى إلى إصابة شرطي بجروح، وفق ما أفاد قسم الدرك ورئيس البلدية. 
     
وقال رئيس بلدية المدينة ستيفان روسينيول لوكالة فرانس برس إن أحد عناصر الشرطة البلدية أصيب في الموقع الذي أضرمت فيه النار بسيارتين على الأقل. وأدان وزير الداخلية جيرالد دارمانين ما وصفه بأنه عمل "إجرامي" على شبكة التواصل الاجتماعي إكس.
      

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