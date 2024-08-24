انفجار قنبلة في جنوب غرب باكستان

قُتل طفلان وأُصيب 16 شخصًا بانفجار قنبلة في جنوب غرب باكستان، وفق ما أعلن مسؤولون في الشرطة.



وأوضح منظور بوليدي كبير مراقبي شرطة مدينة بيشين لرويترز أنّ سبعة من أفراد الشرطة أصيبوا تفجير قنبلة عن بعد كانت مثبتة في دراجة نارية بالقرب من مقر الشرطة في المدينة.



وقال ضابط الشرطة مجيب الرحمن: "كانت متفجرات مثبتة في دراجة نارية مصفوفة في المنطقة"



ولفت إلى أنّ الطفلين اللذين قتلا كانا يمران بالمنطقة عندما وقع الانفجار.