وفد من حماس سيصل إلى القاهرة مساء السبت

أعلن المسؤول الكبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عزت الرشق، أنّ وفدًا من الحركة سيصل إلى القاهرة، مساء السبت، للاستماع من الوسطاء، لنتائج المفاوضات، التي جرت، في القاهرة، في شأن وقف إطلاق النار، في غزة.