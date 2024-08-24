عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا تشمل 115 شخصا

أعلن مسؤول إماراتي لرويترز إن روسيا وأوكرانيا ستتبادلان 115 أسيرا اليوم السبت بعد وساطة إماراتية.



وستكون هذه أول عملية تبادل سجناء بين البلدين منذ أن شن الجيش الأوكراني هجومه داخل روسيا في السادس من آب.