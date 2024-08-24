عراقجي رفض اعتبار الاتفاق النوويّ ميتًا

رفض وزير الخارجية الايرانيّ عباس عراقجي اعتبار الاتفاق النوويّ ميتًا.



وأوضح أنّه بالرغم من عدم إمكان إحياء الاتفاق بشكله الحاليّ، إلّا أنّه ستكون هناك أشكال أخرى للاتفاق.



وأعلن أنه سيبدأ المشاورات مع مختلف الأطراف، وفق إستراتیجیتین: وهما إحباط مفعول الحظر ورفعه وأن لا تصبح المفاوضات استنزافیة.

