وفدٌ من حماس إلى القاهرة... وهذا ما في التفاصيل

جنرال أميركي كبير يصل إلى الشرق الأوسط في زيارة لم تكن معلنة

جنرال أميركي كبير يصل إلى الشرق الأوسط في زيارة لم تكن معلنة

مصدر مقرب من التحقيق لفرانس برس: مشتبه به في الانفجار أمام معبد يهودي في فرنسا رُصِد وهو يحمل علما فلسطينيا