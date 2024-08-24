الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
25
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
الشقيقتان
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
25
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جنرال أميركي كبير يصل إلى الشرق الأوسط في زيارة لم تكن معلنة
أخبار دولية
2024-08-24 | 08:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
جنرال أميركي كبير يصل إلى الشرق الأوسط في زيارة لم تكن معلنة
بدأ رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي سي.كيو براون زيارة لم تكن معلنة لمنطقة الشرق الأوسط لمناقشة سبل تجنب أي تصعيد جديد للتوتر لئلا تتسع رقعة الصراع، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".
وبدأ براون رحلته في الأردن وقال إنه سيسافر أيضا إلى مصر وإسرائيل في الأيام المقبلة لسماع وجهات نظر القادة العسكريين.
آخر الأخبار
أخبار دولية
أميركي
الشرق
الأوسط
زيارة
معلنة
التالي
مصدر مطلع لرويترز: نتنياهو دخل في خلاف مع مفاوضي وقف إطلاق النار الإسرائيليين
وفدٌ من حماس إلى القاهرة... وهذا ما في التفاصيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-05
هذا ما في تفاصيل زيارة قائد القيادة المركزية للجيش الأميركيّ الشرق الأوسط
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-05
هذا ما في تفاصيل زيارة قائد القيادة المركزية للجيش الأميركيّ الشرق الأوسط
0
آخر الأخبار
2024-06-13
مسؤول كبير بالإدارة الأميركية: مشروع ممر السكك الحديدية بين الهند والإمارات يمضي قدما "بالتأكيد" رغم الحرب في الشرق الأوسط
آخر الأخبار
2024-06-13
مسؤول كبير بالإدارة الأميركية: مشروع ممر السكك الحديدية بين الهند والإمارات يمضي قدما "بالتأكيد" رغم الحرب في الشرق الأوسط
0
أخبار دولية
2024-08-23
وزير الدفاع الأميركي تحدث مع نظيره الإسرائيلي: الولايات المتحدة متمركزة في وضع جيد بالشرق الأوسط
أخبار دولية
2024-08-23
وزير الدفاع الأميركي تحدث مع نظيره الإسرائيلي: الولايات المتحدة متمركزة في وضع جيد بالشرق الأوسط
0
أخبار دولية
2024-08-22
حاملة طائرات أميركية ثانية تصل إلى الشرق الأوسط
أخبار دولية
2024-08-22
حاملة طائرات أميركية ثانية تصل إلى الشرق الأوسط
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
حماس في القاهرة: نتمسك بطرح ٢ تموز للحل ونتنياهو يفرض شروطا جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
حماس في القاهرة: نتمسك بطرح ٢ تموز للحل ونتنياهو يفرض شروطا جديدة
0
أخبار دولية
12:34
البرهان يؤكد عدم المشاركة في محادثات جنيف: "سنحارب مئة عام"
أخبار دولية
12:34
البرهان يؤكد عدم المشاركة في محادثات جنيف: "سنحارب مئة عام"
0
أخبار دولية
11:50
زيلينسكي يقرر ترقية قائد الجيش بعد التوغل في كورسك الروسية
أخبار دولية
11:50
زيلينسكي يقرر ترقية قائد الجيش بعد التوغل في كورسك الروسية
0
أخبار دولية
11:30
الرئيس الأوكراني يطلع المستشار الألماني على الوضع في ساحة المعركة
أخبار دولية
11:30
الرئيس الأوكراني يطلع المستشار الألماني على الوضع في ساحة المعركة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-08-22
"كلما مشيت تهت أكثر"... ذهب مع إخوته ولم يعد: طفل فُقد لـ 4 أيام في الغابة: "هذا ما كنت أفعله كي لا أموت"!
منوعات
2024-08-22
"كلما مشيت تهت أكثر"... ذهب مع إخوته ولم يعد: طفل فُقد لـ 4 أيام في الغابة: "هذا ما كنت أفعله كي لا أموت"!
0
فنّ
2024-08-23
أحدهم أُصيب بالسرطان وآخر توفي... بعد أكثر من 10 سنوات على عرضه على الـLBCI: أين أصبح أبطال مسلسل فريحة؟ (صور)
فنّ
2024-08-23
أحدهم أُصيب بالسرطان وآخر توفي... بعد أكثر من 10 سنوات على عرضه على الـLBCI: أين أصبح أبطال مسلسل فريحة؟ (صور)
0
اخبار البرامج
2024-08-23
بين سمر وكمال وغطاس... "سجينة" هربت من سجّانها ووقعت في حب مخلّصها: هكذا اجتمعت سيرين عبد النور برودني حداد!
اخبار البرامج
2024-08-23
بين سمر وكمال وغطاس... "سجينة" هربت من سجّانها ووقعت في حب مخلّصها: هكذا اجتمعت سيرين عبد النور برودني حداد!
0
فنّ
2024-08-16
نجمان يعلنان فسخ الخطوبة بعد أعوام من الحب... هل السبب الإنجاب؟
فنّ
2024-08-16
نجمان يعلنان فسخ الخطوبة بعد أعوام من الحب... هل السبب الإنجاب؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
حماس في القاهرة: نتمسك بطرح ٢ تموز للحل ونتنياهو يفرض شروطا جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
حماس في القاهرة: نتمسك بطرح ٢ تموز للحل ونتنياهو يفرض شروطا جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
طرقات لبنان تخطف الأرواح... والأولويات السياسية قبل مصلحة المواطن
تقارير نشرة الاخبار
13:18
طرقات لبنان تخطف الأرواح... والأولويات السياسية قبل مصلحة المواطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بالصوت والصورة... هكذا ينشط سوق الدعارة
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بالصوت والصورة... هكذا ينشط سوق الدعارة
0
رياضة
13:09
أرز زهر الدين يتحدث عن استعداداته لتمثيل لبنان في الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤
رياضة
13:09
أرز زهر الدين يتحدث عن استعداداته لتمثيل لبنان في الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 24-8-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 24-8-2024
0
أخبار دولية
07:51
وفدٌ من حماس إلى القاهرة... وهذا ما في التفاصيل
أخبار دولية
07:51
وفدٌ من حماس إلى القاهرة... وهذا ما في التفاصيل
0
أخبار لبنان
05:54
اطلاق أشغال تأهيل وصيانة اوتوستراد شتورا - زحلة - رياق - بعلبك، وصولا إلى القاع
أخبار لبنان
05:54
اطلاق أشغال تأهيل وصيانة اوتوستراد شتورا - زحلة - رياق - بعلبك، وصولا إلى القاع
0
أخبار دولية
04:16
زيلينسكي في خطاب ذكرى استقلال أوكرانيا: الحرب عادت الى روسيا
أخبار دولية
04:16
زيلينسكي في خطاب ذكرى استقلال أوكرانيا: الحرب عادت الى روسيا
0
أخبار دولية
15:37
روبرت ف. كينيدي جونيور ينسحب من السباق الرئاسي الأميركي ويدعم ترامب
أخبار دولية
15:37
روبرت ف. كينيدي جونيور ينسحب من السباق الرئاسي الأميركي ويدعم ترامب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
15:44
مفاجأة من العيار الثقيل... حبيبة ماثيو بيري السابقة تكشف معلومات صادمة عنه: هل عانى من رهاب الحقن؟
فنّ
15:44
مفاجأة من العيار الثقيل... حبيبة ماثيو بيري السابقة تكشف معلومات صادمة عنه: هل عانى من رهاب الحقن؟
2
اسرار
23:45
أسرار الصحف المحلية 24-8-2024
اسرار
23:45
أسرار الصحف المحلية 24-8-2024
3
منوعات
15:00
كيف يرصد البعوض هدفه البشري ويصل إليه؟... دراسة حديثة تكشف لكم الإجابة!
منوعات
15:00
كيف يرصد البعوض هدفه البشري ويصل إليه؟... دراسة حديثة تكشف لكم الإجابة!
4
فنّ
05:56
معجب يفاجئ نجوى كرم بهذا التصرف على المسرح في دمشق... وهكذا تصرفت بالمقابل (فيديو)
فنّ
05:56
معجب يفاجئ نجوى كرم بهذا التصرف على المسرح في دمشق... وهكذا تصرفت بالمقابل (فيديو)
5
آخر الأخبار
17:44
وسائل إعلام ألمانية: 3 قتلى على الأقل في حادث طعن في مدينة زولينغن خلال الاحتفالات بالذكرى 650 لتأسيس المدينة
آخر الأخبار
17:44
وسائل إعلام ألمانية: 3 قتلى على الأقل في حادث طعن في مدينة زولينغن خلال الاحتفالات بالذكرى 650 لتأسيس المدينة
6
فنّ
05:35
نانسي عجرم تلتقي صدفة بمريم أوزرلي... أحضان عفوية تجمعهما في أحد شوارع اسطنبول (فيديو)
فنّ
05:35
نانسي عجرم تلتقي صدفة بمريم أوزرلي... أحضان عفوية تجمعهما في أحد شوارع اسطنبول (فيديو)
7
أخبار دولية
00:05
قتلى وجرحى في هجوم على مهرجان في ألمانيا
أخبار دولية
00:05
قتلى وجرحى في هجوم على مهرجان في ألمانيا
8
أخبار دولية
17:53
قتلى في حادث طعن بغرب ألمانيا
أخبار دولية
17:53
قتلى في حادث طعن بغرب ألمانيا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More