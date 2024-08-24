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مصدر مطلع لرويترز: نتنياهو دخل في خلاف مع مفاوضي وقف إطلاق النار الإسرائيليين

أخبار دولية
2024-08-24 | 08:30
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مصدر مطلع لرويترز: نتنياهو دخل في خلاف مع مفاوضي وقف إطلاق النار الإسرائيليين
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مصدر مطلع لرويترز: نتنياهو دخل في خلاف مع مفاوضي وقف إطلاق النار الإسرائيليين

أعلن مصدر مطلع لرويترز إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دخل في خلاف مع مفاوضي وقف إطلاق النار الإسرائيليين بسبب إصراره على ألا تنسحب إسرائيل من محور فيلادلفيا في جنوب قطاع غزة.
 
محور فيلادلفيا، الواقع على الحدود مع مصر، ومحور نتساريم، الذي يمر عبر وسط قطاع غزة، من بين النقاط الشائكة الرئيسية في المحادثات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة.
 
وأصر نتنياهو مرارا على أن إسرائيل لن تتخلى عن السيطرة على محور فيلادلفيا لأنها تريد منع حماس من تهريب الأسلحة والمقاتلين عبر الحدود مع مصر. كما قال إن إسرائيل لا بد أن تبقي على نقاط تفتيش في محور نتساريم لمنع مقاتلي حماس من الانتقال من الجزء الجنوبي من غزة إلى شمال القطاع.
 
وقال المصدر إن نتنياهو وافق على نقل موقع واحد بمحور فيلادلفيا لبضع مئات من الأمتار، لكنه سيحتفظ بالسيطرة الكاملة على المحور، على الرغم من ضغوط من أعضاء فريقه التفاوضي لتقديم المزيد من التنازلات. وأضاف المصدر المطلع على المفاوضات "يصر رئيس الوزراء على أن هذا الوضع سيستمر، في معارضة لضغوط بعض عناصر فريق التفاوض التي ترغب في الانسحاب من هناك".

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