توقيف شخص في إطار التحقيق في هجوم زولنغن بألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية توقيف شخص في إطار التحقيق في الهجوم المميت بسكين الذي وقع مساء الجمعة في مدينة زولينغن غربي ألمانيا.



وقالت شرطة دوسلدورف، إنها تتحقق مما إذا كان للشخص المعتقل "صلة بالجريمة".