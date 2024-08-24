بعد غرق يخت مايك لينش... الادعاء الإيطالي يفتح تحقيقا يتعلق بالقتل الخطأ

فتح المدعي العام في مدينة تيرميني إيميريس الإيطالية أمبروجيو كارتوسيو تحقيقا يتعلق بالقتل الخطأ في وفاة قطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش وستة آخرين جراء غرق يخت فاخر بسبب طقس عاصف قبالة صقلية الأسبوع الماضي.



وأوضح كارتوسيو أنه على الرغم من أن اليخت ضربته ظاهرة جوية مفاجئة للغاية فمن "الوارد" أن تكون هناك شبهة في جريمتي القتل الخطأ والتسبب في غرق اليخت بسبب الإهمال.



وأعلن في مؤتمر صحفي، أن التحقيق لم يستهدف حتى الآن شخصا بعينه.



ولقيت هانا (18 عاما) ابنة لينش حتفها أيضا عندما غرق اليخت الذي يبلغ طوله 56 مترا خلال عاصفة عاتية قبل فجر الاثنين الماضي قبالة بورتيشيلو قرب مدينة باليرمو الإيطالية.



ونجا خمسة عشر شخصا، منهم زوجة لينش وربان اليخت.



ولفت كارتوسيو الى أن هذه الواقعة ستكون أكثر إيلاما إذا أظهر التحقيق أنها ناجمة عن "سلوكيات لا تتماشى مع المسؤوليات التي يتعين على الجميع تحملها فيما يتعلق بالملاحة".



واستجوبت السلطات الإيطالية ربان اليخت جيمس كاتفيلد وباقي الناجين الأسبوع الماضي. ولم يعلق أي منهم علنا على كيفية غرق اليخت.



وقال رافاييل كامارانو، وهو مدع عام آخر تحدث أيضا خلال المؤتمر الصحفي، إن كاتفيلد كان "متعاونا للغاية" عندما استجوبته السلطات.



وأثار غرق اليخت حيرة الخبراء الذين يقولون إنه كان ينبغي أن يصمد في وجه العاصفة وألا يغرق بهذه السرعة.