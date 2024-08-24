الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الشقيقتان
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد غرق يخت مايك لينش... الادعاء الإيطالي يفتح تحقيقا يتعلق بالقتل الخطأ

أخبار دولية
2024-08-24 | 11:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد غرق يخت مايك لينش... الادعاء الإيطالي يفتح تحقيقا يتعلق بالقتل الخطأ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد غرق يخت مايك لينش... الادعاء الإيطالي يفتح تحقيقا يتعلق بالقتل الخطأ

فتح المدعي العام في مدينة تيرميني إيميريس الإيطالية أمبروجيو كارتوسيو تحقيقا يتعلق بالقتل الخطأ في وفاة قطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش وستة آخرين جراء غرق يخت فاخر بسبب طقس عاصف قبالة صقلية الأسبوع الماضي.

وأوضح كارتوسيو أنه على الرغم من أن اليخت ضربته ظاهرة جوية مفاجئة للغاية فمن "الوارد" أن تكون هناك شبهة في جريمتي القتل الخطأ والتسبب في غرق اليخت بسبب الإهمال.

وأعلن في مؤتمر صحفي، أن التحقيق لم يستهدف حتى الآن شخصا بعينه.

ولقيت هانا (18 عاما) ابنة لينش حتفها أيضا عندما غرق اليخت الذي يبلغ طوله 56 مترا خلال عاصفة عاتية قبل فجر الاثنين الماضي قبالة بورتيشيلو قرب مدينة باليرمو الإيطالية.

ونجا خمسة عشر شخصا، منهم زوجة لينش وربان اليخت.

ولفت كارتوسيو الى أن هذه الواقعة ستكون أكثر إيلاما إذا أظهر التحقيق أنها ناجمة عن "سلوكيات لا تتماشى مع المسؤوليات التي يتعين على الجميع تحملها فيما يتعلق بالملاحة".

واستجوبت السلطات الإيطالية ربان اليخت جيمس كاتفيلد وباقي الناجين الأسبوع الماضي. ولم يعلق أي منهم علنا على كيفية غرق اليخت.

وقال رافاييل كامارانو، وهو مدع عام آخر تحدث أيضا خلال المؤتمر الصحفي، إن كاتفيلد كان "متعاونا للغاية" عندما استجوبته السلطات.

وأثار غرق اليخت حيرة الخبراء الذين يقولون إنه كان ينبغي أن يصمد في وجه العاصفة وألا يغرق بهذه السرعة.

أخبار دولية

غرق

يخت

مايك لينش

تحقيق

LBCI التالي
مصدر لـ"اللواء": حماس لم تتلقّ أيّ اقتراح جديد
قتلى في حادث طعن بغرب ألمانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-08-23

العثور على جثة ابنة مايك لينش بعد غرق يخته في صقلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-20

بيل غيتس البريطانيّ أو مايك لينش يغرق على متن يخته أمام سواحل ايطاليا

LBCI
أخبار دولية
2024-08-22

انتشال جثة قطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش من يخت غارق قرب صقلية

LBCI
أخبار دولية
2024-08-21

إنتشال 4 جثث وسط حطام يخت مايك لينش قبالة صقلية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:40

تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن عملية طعن في ألمانيا

LBCI
أخبار دولية
14:19

رئيس وزراء فرنسا يقول إن بلاده "نجت من مأساة" بعد الهجوم على كنيس

LBCI
أخبار دولية
14:15

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة ضباط احتياطيين في معارك في غزة

LBCI
أخبار دولية
13:55

تظاهرة في كردستان العراق احتجاجا على ضربة أودت بصحافيتين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
02:15

اليكم تفاصيل طقس لبنان الصيفيّ

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-15

المتحدث باسم كتائب القسام: الحارس الذي قتل أحد الرهائن الإسرائيليين يوم الاثنين "تصرف بشكل انتقامي خلافا للتعليمات بعد تلقيه خبر استشهاد طفليه في إحدى مجازر العدو"

LBCI
أمن وقضاء
03:11

سارقا قطع سيّارات في قبضة أمن الدولة

LBCI
آخر الأخبار
17:44

وسائل إعلام ألمانية: 3 قتلى على الأقل في حادث طعن في مدينة زولينغن خلال الاحتفالات بالذكرى 650 لتأسيس المدينة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هذا ما ينتظره الأميركيون في الشهرين المقبلين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

زيارة الأربعين: من شعائر دينية إلى فرصة اقتصادية مُهدرة!

LBCI
أخبار دولية
13:29

عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: نتنياهو يقوم بعرقلة صفقة التبادل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

حماس في القاهرة: نتمسك بطرح ٢ تموز للحل ونتنياهو يفرض شروطا جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

صفقة الأسرى ونافذة الأمل الضيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

طرقات لبنان تخطف الأرواح... والأولويات السياسية قبل مصلحة المواطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

بالصوت والصورة... هكذا ينشط سوق الدعارة

LBCI
رياضة
13:09

أرز زهر الدين يتحدث عن استعداداته لتمثيل لبنان في الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 24-8-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:35

نانسي عجرم تلتقي صدفة بمريم أوزرلي... أحضان عفوية تجمعهما في أحد شوارع اسطنبول (فيديو)

LBCI
اسرار
23:45

أسرار الصحف المحلية 24-8-2024

LBCI
فنّ
05:56

معجب يفاجئ نجوى كرم بهذا التصرف على المسرح في دمشق... وهكذا تصرفت بالمقابل (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

بالصوت والصورة... هكذا ينشط سوق الدعارة

LBCI
آخر الأخبار
17:44

وسائل إعلام ألمانية: 3 قتلى على الأقل في حادث طعن في مدينة زولينغن خلال الاحتفالات بالذكرى 650 لتأسيس المدينة

LBCI
أخبار دولية
00:05

قتلى وجرحى في هجوم على مهرجان في ألمانيا

LBCI
أخبار دولية
17:53

قتلى في حادث طعن بغرب ألمانيا

LBCI
آخر الأخبار
06:10

مصدر مقرب من التحقيق لفرانس برس: مشتبه به في الانفجار أمام معبد يهودي في فرنسا رُصِد وهو يحمل علما فلسطينيا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More