الرئيس الأوكراني يطلع المستشار الألماني على الوضع في ساحة المعركة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه أطلع المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم على الوضع في ساحة المعركة بعد توغل أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية.



وأشار الى أنهما ناقشا الحاجة إلى وسائل الدفاع الجوي والمركبات المدرعة.



وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن شولتس أكد خلال الاتصال الهاتفي "تضامنه المستمر والراسخ" مع كييف.