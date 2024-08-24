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زيلينسكي يقرر ترقية قائد الجيش بعد التوغل في كورسك الروسية
أخبار دولية
2024-08-24 | 11:50
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زيلينسكي يقرر ترقية قائد الجيش بعد التوغل في كورسك الروسية
أفاد مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الرئيس قرر ترقية قائد الجيش إلى رتبة جنرال بأربع نجوم، وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع من بدء التوغل المباغت لكييف في منطقة كورسك الروسية.
وجاء في المرسوم الذي نشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة أن القائد العام أولكسندر سيرسكي (59 عاما)، الذي كان يحمل رتبة كولونيل جنرال تمت ترقيته إلى رتبة جنرال.
وشنت أوكرانيا هجوما على منطقة كورسك الروسية في السادس من آب. وأعلنت كييف سيطرتها على أكثر من 90 تجمعا سكنيا ودشنت مكتب قيادة عسكرية. ورغم أن التوغل في كورسك يشكل إحراجا لروسيا، أحرزت قوات موسكو تقدما طفيفا في الأشهر القليلة الماضية على حساب القوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك الشرقية.
يذكر أن سيرسكي ولد عام 1965 في منطقة فلاديمير الروسية، ويعيش في أوكرانيا منذ الثمانينيات وتم تعيينه قائدا عاما للقوات المسلحة الأوكرانية في شباط.
أخبار دولية
زيلينسكي
ترقية
قائد الجيش
أولكسندر سيرسكي
كورسك
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