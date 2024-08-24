البرهان يؤكد عدم المشاركة في محادثات جنيف: "سنحارب مئة عام"

أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان عدم المشاركة في المحادثات التي جرت في سويسرا برعاية أميركية لوقف الحرب في السودان.



وقال البرهان في لقاء مع الصحافيين في مدينة بورتسودان في شمال البلاد بينهم مراسل وكالة فرانس برس: "لن نذهب إلى جنيف وليس لنا علاقة بها"، مضيفا "سنحارب مئة عام"، في إشارة إلى الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من 16 شهرا.