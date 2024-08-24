النيابة العامة الفنزويلية تستدعي زعيم المعارضة في إطار تحقيق في نشر سجلات انتخابية

استدعت النيابة العامة الفنزويلية زعيم المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا في إطار تحقيق جنائي فتح عقب انتخابات رئاسية مشكوك على نطاق واسع بنتائجها، فاز فيها الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثالثة.



وجاء في بيان للنيابة العامة أنه تم استدعاء "المواطن إدموندو غونزاليس أوروتيا" للمثول في "26 آب الساعة العاشرة صباحا" في إطار تحقيق بشأن نشر المعارضة سجلات انتخابية تقول إنها تبيّن هزيمة مادورو في الاستحقاق.



وكان المجلس الوطني الانتخابي أعلن فوز مادورو (61 عاما) بنسبة 52% من الأصوات، من دون أن ينشر محاضر مراكز الاقتراع بدعوى أنه تعرض لقرصنة إلكترونية، وهو ما شكّكت فيه المعارضة وعدد من المراقبين.

