زيلينسكي يشيد بسلاح جديد طورته أوكرانيا ويصف بوتين "برجل عجوز مريض"

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسلاح جديد طورته بلاده عبارة عن صاروخ تطلقه طائرة مسيرة، قائلا إنه سينقل الحرب إلى روسيا.



وسخر من نظيره الروسي فلاديمير بوتين ووصفه بأنه "رجل عجوز مريض".



ومع إحياء أوكرانيا ذكرى مرور 33 عاما على استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، قال زيلينسكي إن سلاح باليانيتسيا الجديد أسرع وأقوى من الطائرات المسيرة المصنعة محليا التي تستخدمها كييف حتى الآن في حربها مع روسيا وفي قصف مصافي النفط والمطارات العسكرية الروسية.



وأضاف: "عدونا سيعلم ما هي الطريقة الأوكرانية للرد. إنها طريقة جديرة بالاهتمام ومتوازنة وبعيدة المدى".



وكشف زيلينسكي أن السلاح الجديد استُخدم في توجيه ضربة ناجحة لهدف في روسيا، من دون أن يحدد موقع الهجوم.



واستخدم زيلينسكي لهجة ساخرة لوصف بوتين البالغ من العمر 71 عاما وحديث موسكو عن استخدام الأسلحة النووية.



وذكر في مقطع مصور على تطبيق تيليغرام: "رجل عجوز مريض من الساحة الحمراء يهدد الجميع باستمرار بالزر الأحمر لن يملي علينا أيا من خطوطه الحمراء".



وأطلقت روسيا آلاف الصواريخ والطائرات المسيرة على أوكرانيا منذ بدء غزوها للأراضي الأوكرانية في شباط 2022. وتصف موسكو الهجمات التي تشنها أوكرانيا بطائرات مسيرة على الأراضي الروسية بأنها عمل إرهابي. وتتقدم القوات الروسية في شرق أوكرانيا وتحتل 18 بالمئة من مساحة البلاد.



ويضغط زيلينسكي على حلفاء بلاده للسماح له باستخدام الأسلحة الغربية لاستهداف عمق الأراضي الروسية وضرب القواعد الجوية التي تنطلق منها الطائرات الحربية لقصف أوكرانيا بالصواريخ والقنابل.



وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "أريد أن أؤكد مرة أخرى أن قراراتنا المتعلقة بالأسلحة الجديدة، ومنها باليانيتسيا، هي طريقتنا الواقعية في التصرف بينما يؤخر بعض شركائنا للأسف اتخاذ القرارات".