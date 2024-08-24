تظاهرة في كردستان العراق احتجاجا على ضربة أودت بصحافيتين

تجمع عشرات الأشخاص السبت في السليمانية، ثاني مدن إقليم كردستان بشمال العراق، تنديدا بضربة بطائرة بدون طيار نسبت إلى الجيش التركي، أودت بصحافيتين تعملان لحساب مؤسسات على صلة بحزب العمال الكردستاني.



وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، نفت وزارة الدفاع التركية مسؤوليتها عن هذا القصف الذي وقع الجمعة في منطقة السيد صادق.



وتحدث مسؤول أمني عراقي وأجهزة مكافحة الإرهاب في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، عن هجوم محتمل بطائرة بدون طيار شنه الجيش التركي.



وأدى الهجوم إلى مقتل جولستان تارا، وهي صحافية كردية تركية تبلغ 40 عاما، وهيرو بهادين، وهي محررة فيديو كردية عراقية تبلغ 27 عامًا، وفقًا للجنة حماية الصحافيين.



وكانت الصحافيتان تعملان لدى شركة الإنتاج "جتر" التي تدير "قناتين إخباريتين ممولتين من حزب العمال الكردستاني"، بحسب المصدر نفسه.



وتجمع نحو مئة شخص من صحافيين وناشطين السبت في حديقة عامة بالسليمانية رافعين صورا للصحافيتين، بحسب مراسل وكالة فرانس برس. وهتف الجمع "الشهداء لا يموتون".