الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة ضباط احتياطيين في معارك في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ثلاثة ضباط احتياطيين الجمعة في معارك في قطاع غزة حيث الحرب مع حركة حماس مستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر.وجاء في بيان للجيش أن الضباط، واثنان منهم برتبة ميجور جنرال فيما الثالث برتبة ليفتنانت كولونيل، قتلوا في وسط غزة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.