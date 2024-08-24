رئيس وزراء فرنسا يقول إن بلاده "نجت من مأساة" بعد الهجوم على كنيس

اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال أن بلاده "نجت من مأساة محققة" بعد الحريق والانفجار في كنيس يهودي قرب مدينة مونبلييه في وقت مبكر من صباح السبت.وقال أتال في منطقة لا غراند-موت: "العناصر الأولى، خصوصا من تسجيلات الفيديو، تظهر أن المهاجم كان مصمما للغاية وأنه لو كان الكنيس مليئا بالمؤمنين في ذلك الوقت، كان من المرجح سقوط ضحايا".وأوضح رئيس الوزراء أنه "تمت تعبئة نحو 200 شرطي ودركي للعثور على الجاني" الذي تم تصويره وهو يغادر الموقع السبت قرابة الساعة الثامنة والنصف صباحا، معربا عن أسفه "لأن اليهود الفرنسيين تعرضوا للاستهداف مجددا بسبب معتقدهم".وأضاف: "هذا يثير غضبنا واستياءنا"، منددا بـ"المناخ الذي يغذيه البعض" منذ هجوم حماس المباغت على إسرائيل في السابع من تشرين الأول والذي أعقبته عمليات عسكرية وقصف إسرائيلي دام على غزة.