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تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن عملية طعن في ألمانيا

أخبار دولية
2024-08-24 | 14:40
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تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن عملية طعن في ألمانيا
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تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن عملية طعن في ألمانيا

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في بيان مسؤوليته عن عملية طعن وقعت أمس في مدينة زولينجن بغرب ألمانيا قُتل فيها ثلاثة أشخاص.

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