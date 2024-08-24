الشرطة الألمانية تعلن توقيف شخص ثان على خلفية هجوم زولينغن

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم، توقيف شخص ثان في إطار التحقيق في الهجوم الدامي بسكين الذي وقع في اليوم السابق في زولينغن بغرب ألمانيا ولاذ منفذه بالفرار.



وتم الإعلان عن الاعتقال فيما تجري عملية كبيرة للقوات الخاصة في المساء في مركز لإيواء اللاجئين يقع على مسافة ليست بعيدة عن مكان الهجوم.