السلطات الفرنسية تعتقل الرئيس التنفيذي لتطبيق تيليغرام

ذكرت قناة تي إف 1 التلفزيونية الفرنسية نقلا عن مصدر لم تكشف عنه قوله إن بافيل دوروف المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق تيليغرام للمراسلة اعتقل في مطار باريس لو بورجيه خارج العاصمة الفرنسية مساء السبت.



وقالت القناة التلفزيونية على موقعها الإلكتروني إن دوروف كان مسافرا على متن طائرته الخاصة، مشيرة الى أنه كان مستهدفا بموجب مذكرة اعتقال في فرنسا.



ولم يرد المسؤولون في تيليغرام على الفور على طلب من "رويترز" للتعليق.