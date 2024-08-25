الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات في لبنان لإزالة تهديدات لحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بشن هجمات في لبنان تهدف لإزالة تهديدات لحزب الله بعد رصد قيامه بالاستعداد لإطلاق قذائف وصواريخ نحو الأراضي الاسرائيلية على المدى الزمني الفوري.



وحذر المواطنين اللبنانيين الموجودين في جنوب لبنان قائلًا: "نرصد قيام حزب الله بالاستعدادات لتنفيذ عمليات إطلاق واسعة نحو الأراضي الإسرائيلية بجوار منازلكم. أنتم في خطر. نقوم بمهاجمة وازالة تهديدات لحزب الله. يجب على كل من يتواجد بجوار مناطق يعمل فيها حزب الله بالابتعاد عنها فورًا لحماية نفسه وأفراد عائلته. سيقوم جيش الدفاع بعمل كل ما هو مطلوب لحماية مواطني إسرائيل."