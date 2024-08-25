مطار بن غوريون: تأخير الرحلات الجوية الصباحية وإعادة توجيهها

أعلن مطار بن غوريون أن الرحلات الجوية المغادرة صباح اليوم ستتأخر وأنه سيعاد توجيه الرحلات الواصلة إلى مطارات أخرى، بعد أن زعم الجيش الإسرائيلي أنه يشن ضربات ضد أهداف لحزب الله في لبنان.



وفي بيان على" إنستغرام" في وقت باكر اليوم، نصح مطار بن غوريون المسافرين بمراجعة شركات الطيران في ما يتعلق بالتغييرات في مواعيد الرحلات.