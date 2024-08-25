وزير الدفاع الأميركي يؤكد على إلتزام الولايات المتحدة بالدفاع عن إسرائيل

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في وقت متأخر أمس السبت أن وزير الدفاع لويد أوستن تحدث مع نظيره الإسرائيلي وأكد التزام واشنطن بالدفاع عن إسرائيل.



وجاء في بيان للبنتاغون أن "أوستن تحدث مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لمناقشة الدفاع عن إسرائيل ضد هجمات حزب الله اللبناني".



وأشار البيان إلى أن "أوستن أكد على التزام الولايات المتحدة الراسخ بالدفاع عن إسرائيل ضد أي هجمات من إيران وشركائها ووكلائها في المنطقة".