الشرطة الأسترالية: إصابة 4 أشخاص في حادث طعن عشوائي في سيدني

أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم الأحد أن أربعة أشخاص بينهم شرطي أصيبوا بجروح في حادث طعن عشوائي في سيدني، هو الأحدث في سلسلة من الهجمات بأسلحة بيضاء في المدينة هذا العام.



وأشارت الشرطة في بيان إلى أن رجلًا فر من مكان الحادث تم احتجازه. وقالت ياسمين كاتلي وزيرة شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إنه لا يوجد خطر على المواطنين جراء تلك الواقعة.



وأوضحت الشرطة أنها لا تعتقد أن أحدًا لقي حتفه في الهجوم الذي جاء في أعقاب حادث تصادم في ضاحية إنجادين في جنوب سيدني.



وأظهرت لقطات جوية بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية سيارتين محطمتين محاطتين بشريط للشرطة.