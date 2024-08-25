وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن حال الطوارىء لمدة 48 ساعة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حال الطوارىء لمدة 48 ساعة في عموم البلاد اعتبارًا من السادسة صباح الأحد (03:00 ت غ)، بعد إعلان الجيش شن هجوم ضربات في لبنان لمنع "هجوم كبير" من حزب الله.



وأشار مكتب غالانت في بيان الى أن "إعلان حال الطوارىء يتيح للجيش إصدار تعليمات الى مواطني إسرائيل، بما يشمل الحد من التجمعات وإغلاق المواقع حيث يكون ذلك ذا صلة".