نتانياهو يعلن عن إجتماع للمجلس الوزاري المصغر

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي سيجتمع الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش الأحد، في وقت أعلن جيشه أنه يشن ضربات في لبنان.



وأشار الجيش الإسرائيلي الأحد إلى أنه يشن ضربات استباقية في لبنان بعد أن رصد استعدادات لحزب الله لشن "هجمات واسعة النطاق" ضد إسرائيل.