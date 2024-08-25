إصابة صحافيين إثنين وفقدان ثالث في ضربة روسية على فندق في أوكرانيا

أصيب صحافيان وفقد ثالث تحت الأنقاض بعد غارة روسية على فندق في كراماتورسك شرق أوكرانيا ليل السبت الأحد، بحسب ما أعلنت السلطات الإقليمية.وكتب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين على تطبيق تلغرام: "الضحايا الثلاثة هم صحافيون ومواطنون من أوكرانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة"، مشيرًا إلى أن عمليات الإنقاذ جارية.