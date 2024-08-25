نتانياهو: عازمون على فعل كل شيء ممكن للدفاع عن بلدنا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الأحد أن إسرائيل ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها.



وجاء ذلك بعد أن أطلق حزب الله مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل ردًا على مقتل قيادي كبير.



وقال نتانياهو في بيان: "عازمون على بذل كل ما في وسعنا للدفاع عن بلدنا وإعادة سكان الشمال بسلام إلى منازلهم ومواصلة الالتزام بقاعدة بسيطة: من يؤذينا نؤذيه".