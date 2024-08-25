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وفد إسرائيلي يشارك في محادثات وقف إطلاق النار في غزة في القاهرة اليوم

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين دبلوماسيين القول إن رئيس جهاز المخابرات دافيد برنياع سيرأس وفدًا إسرائيليًا في محادثات وقف إطلاق النار في غزة تجري في القاهرة اليوم الأحد.