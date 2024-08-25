وزارة الخارجية التايوانية: نائب لوزير الخارجية سيحضر اجتماع قادة جزر المحيط الهادي

أعلنت وزارة الخارجية التايوانية أنّ نائبًا لوزير خارجية البلاد سيحضر اجتماع قادة جزر المحيط الهادي‭‭، ‬‬هذا الأسبوع، في تونجا.



وأتت هذه الزيارة في الوقت، الذي تتنافس فيه الصين والولايات المتحدة على النفوذ في المنطقة.



وقالت وزارة الخارجية التايوانية إنّ نائب وزير الخارجية تين تشونغ كوانغ سيعقد قِمة مع حلفاء تايوان، الثلاثة، في منطقة المحيط الهادي، لتعزيز الشراكة معهم، وأيضًا مع الدول الأخرى، التي تتبنى الأفكار نفسها.



ومن المتوقع أن تهمين المناقشات في شأن تغير المُناخ والأمن على اجتماع هذا الأسبوع لقادة جزر المحيط الهادي، والذي من المقرر أن يحضره نائب وزير الخارجية الأميركيّ كورت كامبل.