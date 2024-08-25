اعتقال المشتبه في تنفيذه الهجوم على كنيس في فرنسا

اعتُقل الرجل، الذي يُشتبه في أنه منفّذ الهجوم على كنيس يهوديّ، في جنوب فرنسا، وفق ما أعلن وزير الداخلية الفرنسيّ جيرالد دارمانان.



وكتب دارمانان على منصة إكس، أنّ اعتقال المشتبه به تم بأيدي شرطيين من وحدة النخبة "تدخلوا بمهنية عالية رغم إطلاقه النار".



وقال مصدر لوكالة فرانس برس إنّ عملية الاعتقال تمت في مدينة نيم، على بعد حوالى 40 كلم شمال منطقة لا غراند موت.