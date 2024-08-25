توقيف مؤسس تطبيق تلغرام بافيل دوروف في مطار لوبورجيه قرب باريس

أُوقف مؤسس تطبيق تلغرام بافيل دوروف، في مطار لوبورجيه، قرب باريس، بموجب مذكرة تفتيش أصدرها بحقه محققون فرنسيون، على خلفية انتهاكات مختلفة منسوبة لتطبيق المراسلة المشفرة، وفق ما أفادت مصادر.



وقُبض على الملياردير الفرنسيّ الروسيّ البالغ 39 عامًا، في مطار لوبورجيه، بين الساعة السابعة والنصف والثامنة مساء (بين 17,30 و18,00 بتوقيت غرينتش) عندما كان برفقة حارسه الشخصيّ ومساعدته، وفق ما أوضح أحد المصادر لوكالة فرانس برس.